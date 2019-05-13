شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتور صلاح الغزالي حرب: ممنوع «نهائيًا» صيام مرضى السكر من الأطفال والشباب (حوار) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نصح الدكتور صلاح الغزالى حرب، أستاذ الأمراض الباطنة بقصر العينى والرئيس السابق للجنة القومية لمكافحة مرض السكر، مصابى السكر بتنظيم غذائهم والابتعاد عن زيادة الوزن، مؤكدا أنه سبب رئيسى بجانب الوراثة للإصابة بالمرض، مقدمًا روشتة الغذاء السليم، وكيفية التعايش معه، خاصة فى أيام الشهر الكريم.

وكشف، فى حوار لـ«المصرى اليوم»، أن المصابين بالسكر فى مصر ولا يعلمون أكثر ممن لديهم علم بمرضهم، مؤكدا أنه لا يوجد أى مسح يحصر أعداد المصابين فى البلاد، مشيرا إلى أن مشروع «100 مليون صحة» هو أول ما يمكن أن يقدم لنا الحقيقة عن حجم المرض.

واعتبر الغزالى حرب أن الوزير الأسبق، عوض تاج الدين، من «أفضل وزراء الصحة فى مصر»، وأنه كان داعما بقوة لمشروع الكشف المبكر عن السكر، موضحا أن الطب يحتاج إلى تفعيل ميثاق الشرف، لإمكانية محاسبة المخطئ لعودة المهنة إلى مسارها الصحيح، وإلى نص الحوار:

■ فى البداية.. هل يمكن تقدير عدد مرضى السكر فى مصر والعالم الآن؟

- للأسف الشديد، لا يوجد حصر حقيقى ومؤكد لمرضى السكر فى مصر، رغم تصنيفه من منظمة الصحة العالمية بأنه وباء العصر، وهو مرض غير معدٍ، ولكن الوصف جاء نتيجة انتشاره السريع فى كل بلاد العالم وبنسب تتزايد سنويا ولكن الأمل فى المبادرة التى قدمها الرئيس السيسى لعمل مسح شامل لمرضى «فيروس c» والسكر والضغط والسمنة، حيث يمكن لأول مرة معرفة حجم مشكلة السكر فى مصر، وليس أمامنا إلا ما أعلنته الفيدرالية الدولية للسكر وهو من 8-12% على مستوى العالم، وهو استرشاد مبدئى فقط.

■ ولماذ لا يوجد حصر من وجهة نظركم؟

- الإهمال بكل تأكيد هو السبب الرئيسى فى عدم وجود أى حصر لمرضى السكر، فوزارة الصحة لم تقدم أى حصر على مدار العقود الماضية عن أرقام المرضى فى البلاد ولم تقم بمسح شامل يكشف حجم المرض وهو تقصير ليس من شخص واحد ولكن ممن تعاقبوا على الوزارة جميعهم، وهناك مشروع كنت بدأته شخصيا منذ عام 2003 فى عهد الوزير المحترم محمد عوض تاج الدين الذى اعتبره من أفضل وزراء الصحة فى مصر؛ للكشف المبكر عن مرضى السكر بهدف فحص وعلاج الحالات المرضية، ولم يستغرق الرجل وقتا طويلا كما يفعل أقرانه بالبحث والتحليل، ولكن الوزير الواعى وقتها، اتصل بى وبدأنا العمل واستهدفنا فحص كل الفئات من أجل اكتشاف الحالات المرضية ومن لديهم استعداد للإصابة من أجل إعطاء كل شخص العلاج المناسب وكانت البداية فى 3 مستشفيات حكومية بالقاهرة والوجهين البحرى والقبلى ووصلنا إلى ما يقرب من 18 مستشفى فى 20 محافظة، وخصصت غرفة للكشف المبكر عن السكر والضغط والكوليسترول والدهون، وعملت على فحص المرضى للوقوف على حالتهم أو استعدادهم للإصابة بالسكر، وكان المشروع يسير بخطى ثابتة ومفيدة للجميع، وكان أول مشروع من نوعه فى العالم، ولم تبخل الوزارة وقتها بالدعم المادى والمعنوى للمشروع، وبعد سنوات قليلة توقف ولم يكتمل.

■ ولماذا لم يكتمل المشروع؟

- بعد ترك تاج الدين الوزارة، ذهب الاهتمام وبدأ الإهمال يضرب الغرف المخصصة للكشف ولم تبق منها حجرة تقوم بمهمتها، حتى جاء الوزير أحمد عماد وبات المشروع فى عداد ما اندثر من الوزارة، وحتى الآن لم يعد للكشف المبكر عن السكر أى وجود سوى ذكرى جميلة من وزارة الدكتور المخلص صاحب الضمير الوطنى عوض تاج الدين الذى كانت الوزارة فى عهده لا تألو جهدا فى مساعدة المحتاجين والمرضى بكل طرق العلاج وتقديم المساعدات والخدمات الصحية التى تليق بالآدميين، ومبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالمشروع العملاق «100 مليون صحة»، هى الأمل الجميل وسط الظلمة، ونتمنى من الوزيرة المجتهدة، الدكتورة هالة زايد أن تستكمل ما بدأه الرئيس بعد انتهاء مدة المشروع.

■ وماذا عن نتائج مشروع الكشف المبكر عن السكر؟

- أثبتت الإحصاءات المبدئية أن حوالى 14% من الذين تم فحصهم مصابون بالسكر ولا يعلمون و15% مصابون بما قبل السكر وهى نسب كبيرة تستدعى الانتباه ولكن للأسف وبعد ثورة يناير وتعاقب الوزراء قل الاهتمام بالمشروع، باستثناء الدكتور فؤاد النواوى وزير الصحة الأسبق الذى سعى مشكورا إلى الاهتمام بالأطباء القائمين عليه، وأملى كبير أن تقوم وزيرة الصحة بإعادة الروح له ونشره فى كل محافظات مصر باعتباره الوسيلة الوحيدة للحد من انتشار هذا المرض الخطير وتقليل مضاعفاته.

■ معهد ناصر يقدم خدمات لمرضى السكر.. كيف يمكن الاستفادة منه باعتباركم ممن ساهموا فى العمل به؟

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- عملت فى معهد ناصر التابع لوزارة الصحة، فى السنوات الأولى له وأنشأت أول مركز للفحص الشامل لمرضى السكر فى مصر وهو متاح للجميع مصريين وعربا، وبمبلغ معقول يناسب الجميع، ولا يزال العمل به قائما حتى اليوم، وأتردد عليه بصفة مستمرة ولكنى مندهش وحزين، فباستثناء الدكتور إسماعيل سلام، الذى افتتح المركز فى عهده، لم يقم وزير واحد بعدها بزيارته، أو الاهتمام به، ومصدر حزنى أننى مع تقدمى فى السن لا أضمن استمراريته بعد رحيلى، كما أنه مع الوقت يحتاج إلى صيانة وتجديد لكى يستمر فى مهمته شديدة الأهمية لمريض السكر، واستطعنا تأسيس وحدة للتحليل الشامل يدفع فيها المريض مبالغ لا ترتقى إلى ربع ما يدفعه فى أى معمل تحاليل خاص ويأخذ نتيجة شاملة لجميع أجهزته، وبالتالى يمكن معرفة حالته الصحية بالدقة، ومازالت هذه الخدمة تقدم بالمعهد حتى الآن.

■ ماذا نقول إذا أردنا الوقوف على تعريف مرض السكرى؟

- ببساطة هو زيادة نسبة الجلوكوز بالدم عن المعدل الطبيعى مما يؤدى بمرور الوقت إلى ضيق الشرايين والذى من شأنه أن يؤدى إلى الجلطة فى أى شريان ولهذا السبب يعتبر السكر أحد الأسباب الرئيسة لجلطة القلب والمخ والشرايين الطرفية التى تؤدى إلى البتر وكذا شرايين العين التى تؤدى للعمى، وشرايين الكلى تسبب الفشل الكلوى والسبب عدم وجود أو نقص كمية أو كفاءة الأنسولين بالجسم

■ وهل هناك أسباب محددة للسكر؟

- هناك نوعان: الأول يمثل نسبة أقل من 10% ويوجد فى الأطفال والشباب قبل الثلاثين ممن يولدون بخلل جينى يتبعه خلل مناعى، يؤدى إلى فقدان البنكرياس القدرة على إفراز الأنسولين أى أنه شخص مولود بالمرض، أما النوع الثانى فهو الكبار والذين يصابون بالمرض إما لأسباب وراثية، حال إصابة أحد أقربائهم من الدرجة الأولى بالمرض أو ممن يكونون أصحاب وزن زائد حيث يصابون أيضا بالسكر. ونقول دائما لأى إنسان صاحب وزن زائد إنك معرض للإصابة بالسكر، وكذلك من يدخن ولديه ضغط وكوليسترول، لذلك أول نصيحة للجميع هى تخفيض الوزن وممارسة الرياضة حتى يكون فى مسافة ليست قريبة من المرض.

■ يعتقد البعض أن أكل الحلويات هو المسبب للسكر؟

- هذا اعتقاد خاطئ، والصواب أن من يأكل حلويات وسكريات، معرض لزيادة الوزن والسمنة وبالتالى فهو قريب جدا من الإصابة بالسكر، وعلى كل إنسان يخاف على صحته ويرغب فى أن يعيش حياة صحية هادئة، أن يبتعد عن السمنة ويقلل وزنه ويمارس الرياضة التى نعتبرها أساس الصحة السليمة.

■ ما معنى تنظيم الأكل.. وما هى الكميات المناسبة لمريض السكر ولغيره من الأصحاء؟

- لا يوجد ما يسمى طعام سكرى، وكل المطلوب من مريض السكر الالتزام بالأكل الصحى، وهو باختصار الخضروات والفواكه والألبان والسمك والحبوب مع ترشيد النشفويات والحلويات وليس منعها وبالطبع تجنب زيادة الوزن بالامتناع النهائى عن السمن الصناعى واللحوم المصنعة والاعتماد على زيت الزيتون، وإجراء التحليل للوقوف على الصحة العامة ويجب على مستخدمى الأنسولين أن يتابعوا مستوى السكر قبل كل حقنة، ومستخدمو الحبوب من الأفضل متابعته 2-3 مرات أسبوعيا وكذا عند الإحساس بالدوخة أو الجوع وننصح بإجراء تحليل السكر، لأنه الوسيلة الوحيدة لمعرفة نسبة السكر، ولذلك لاتهاون فى هذا الأمر.

■ وما نصائحك لمرضى السكر فى رمضان؟

- مريض النوع الأول الذى ذكرته قبل قليل غير مسموح له بالصيام نهائيا، لأنه فى حاجة إلى الأنسولين 4 مرات يوميا وأى محاولة للصيام قد تؤدى إلى عواقب وخيمة منها الوفاة، أما مرضى النوع الثانى إذا كانوا يستعملون الأنسولين فى علاجهم فلا صيام إلا بأمر الطبيب المعالج الذى وحده يحدد إمكانية الصيام ونوع وجرعة وتوقيت الأنسولين، وإذا كانوا معتمدين على الحبوب المخفضة للسكر فعلى الطبيب اختيار الأفضل فى رمضان ويتبقى بعد ذلك حالات ما قبل السكر وهؤلاء يعتبر الصيام لهم وسيلة ممتازة لمنع أو تأخير المرض شريطة الالتزام فى نوعية وكمية الطعام.

■ ذكرت أن الصيام المتقطع مفيد صحيا فماذا تقصد بالصوم المتقطع؟

- هناك اهتمام بأهمية الصيام فى السنوات الأخيرة للوقاية من السكر وكذلك العلاج، مثل الصيام عن الطعام نهائيا 8 ساعات متواصلة يوميا أو مرة كل يومين أو الصيام عن الطعام والاكتفاء بالماء عدة مرات أسبوعيا.