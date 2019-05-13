شكرا لقرائتكم خبر عن تسوية ودية بين جامعة الدلتا و«الدقهلية» بعد خلاف 14 عامًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت الدكتورة سحر نصر، وزير الاستثمار، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، توقيع عقد اتفاق تسوية ودية بين محافظة الدقهلية وجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، فى إطار الحرص على دفع عجلة التنمية وتشجيع الاستثمار وإزالة أى عقبات تواجه المستثمرين.

وقّع العقد كل من الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، والدكتور محمد ربيع، رئيس جامعة الدلتا، بحضور المستشار محمد عبدالوهاب، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تكليلا لما أنجزته اللجنة المشكلة بقرار من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، رقم 19 لسنة 2019 لإنهاء الخلاف حول قطعة الأرض المقامة عليها الجامعة، وبموجبه تمنح الجامعة ترخيصًا بالانتفاع على ذات المساحة المقامة عليها، وقد نص العقد على تنازل الطرفين عن جميع الدعاوى القضائية المثارة وقرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار الصادرة فى هذا الشأن والتى استمرت لمدة 5 سنوات منذ 2014.

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وقالت الوزيرة، إن الوزارة بذلت جهودًا كبيرة وبشكل مستمر لحل مشكلات المستثمرين، بما يحفظ حق الدولة، ويضمن استمرار المشروع الاستثمارى للجامعة، مشيدة بجهود أعضاء اللجنة المشكلة لحل المشكلة التى كانت مثارة.

وشدد «شعراوى»، على التنسيق والتواصل المستمر مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى لإنهاء جميع المشكلات التى تواجه المستثمرين فى المحافظات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية للحكومة للمساهمة فى زيادة موارد دخل المحافظات، وتحصيل مستحقات الدولة، وخلق فرص عمل جديدة، فيما أوضح «ربيع»، أنه تم التوصل لتسوية هذا الخلاف الذى استمر ما يقرب من 14 عامًا والتنازل عن جميع القضايا المتعلقة به، مشيدًا بجهود وزارتى الاستثمار والتنمية المحلية والمحافظة فى حل هذه القضية، مشيرًا إلى أنه بعد هذا التوقيع سيتم إنشاء مستشفى للعلاج الطبيعى وطب الأسنان تابعة للجامعة.

وأعرب «شاروبيم»، لـ«المصرى اليوم»، عن سعادته بالتسوية الودية لهذه المشكلة والتنازل عن القضايا المتعلقة بها، لافتًا إلى أن محافظة الدقهلية حريصة على التوسّع فى الجامعة وضمان نجاح المشروع، مؤكدًا أن هذا الاتفاق يعتبر إنجازًا تاريخيًا للمحافظة، تنفيذًا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالحفاظ على أملاك الدولة واستثمارها دون الإخلال بحق الأجيال القادمة.