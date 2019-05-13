شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم برلماني ضد «نصار» لإعفاء منتجات تركيا من الجمارك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنّ النائب محمد الغول، خلال جلسة البرلمان العامة، أمس، هجومًا حادًا على المهندس عمرو نصار وزير الصناعة والتجارة الداخلية، بسبب قرار إعفاء المنتجات التركية من الرسوم الجمركية، وقال في بيان عاجل: «ما هي فلسفة وزارة الصناعة في إدخال المنتجات التركية دون رسوم جمركية بما يضر بالمنتجات المصرية، والوزير قال من قبل إنه تم رفع قيمة الجمارك على فوانيس رمضان المستوردة لحماية المنتج المصرى وإتاحة الفرصة له للمنافسة.. نريد دعم الدولة للمنتج المحلى ومع ذلك وزير الصناعة يضرب بذلك عرض الحائط».

وخلال الجِلسة، رفض المجلس، طلبًا برفع الحصانة البرلمانية عن أحد النواب «لم يذكر رئيس البرلمان اسمه»، لعدم توافر الاشتراطات اللازمة، ومازح الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الأعضاء: «النائب ده مش مرتضى منصور.. علشان محدش دماغه تروح لبعيد».

ووافق مجلس النواب على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإجازة إحالة بعض الطلبات المتعلقة بتنفيذ الأحكام إلى اللجنتين المنصوص عليهما بالمادتين (85، 88) من قانون الاستثمار المعروف بـ«الشركات العائدة من الخصخصة»، في مجموعه، وقرر تأجيل الموافقة النهائية إلى جلسة قادمة لحاجته إلى نصاب الثلثين للموافقة عليه، وقال «عبدالعال»: «هذا القانون يعد غطاءً تشريعيًا لما تقوم به الدولة لتسوية أوضاع الشركات التي تم بيعها في غفلة من الزمن بطريقة عشوائية.. التركه ثقيلة، ومن قام بهذه الأعمال وبيع الأرض والشركات يحاول العودة مرّة أخرى للمشهد، والشعب لن يسمح لهم إطلاقًا بالعودة، وما يحدث الآن من خلال هذا القانون تسوية وتصفية لهذه الأحداث».

وافق المجلس- من حيث المبدأ على مشروع قانون لإصدار قانون الملاحة الداخلية، وقرر إعادة المشروع قانون إلى لجنة النقل مرّة أخرى، لإعادة صياغته خلال أسبوع، ليكون وزير النقل هو المختص فقط، كما وافق على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بزيادة المعاشات العسكرية، أسوة بالمعاشات المدنية، والذى نص في مادته الأولى على أن تزيد بنسبة 15% اعتبارًا من 1 يوليو المقبل، المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة بقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، على أن تعتبر هذه الزيادة جزءاً من المعاش وتسرى في شأنها جميع أحكامه.

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ويقصد بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة مجموع المعاش الأصلى والإضافى المستحق لصاحب المعاش أو المستحقين عنه وما أضيف إليهما من زيادات حتى 30 يونيو المقبل، وتُربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى 900 جنيه أيهما أكبر، وبما لا يجاوز الحد الأقصى للزيادة المقررة للعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقرارات المنفذة له.

وأحال رئيس المجلس، 7 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، إذ تمت إحالة تعديل قانون رسوم التوثيق إلى اللجنة التشريعية، وتعديل قانون مكافحة الإرهاب إلى لجنة مشتركة من «التشريعية والدفاع والأمن القومى»، وتعديل قانون فرض رسم إضافى للأعمال الخيرية إلى لجان «الخطة والموازنة والتضامن والإدارة المحلية والنقل»، وإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى إلى لجنتى «الاقتصادية والتشريعية»، وإصدار قانون استقلالية وإعادة تنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية، وتعديل قانون الثروة المعدنية إلى لجان «الصناعة والإدارة المحلية والخطة والموازنة والتشريعية»، وتعديل قانون إيجار الأشخاص الاعتبارية غير السكنية إلى لجان الإسكان والتشريعية.

كما تمت إحالة العديد من مشروعات القوانين المقدمة من النواب، على رأسها مشروع مقدم من النائبة هبة هجرس و60 نائبًا لتعديل أحكام قانون تنظيم إجراءات التقاضى في الأحوال الشخصية إلى اللجنة التشريعية، ومشروع قانون مقدم من النائب محمد فؤاد وآخرين لتعديل قانون الأسلحة والذخائر إلى لجنتى طال تشريعية والدفاع والأمن القومى«، ومشروع قانون مقدم من النائب عبدالمنعم العليمى وآخرون لتعديل الضريبة على الدخل إلى لجنة الخطة والموازنة ط، ومشروع قانون من النائب إيهاب الطماوى وآخرين لإنشاء جهاز لمكافحة الدعم والإغراق إلى لجان «التشريعية والاقتصادية والصناعة»، ومشروع قانون من النائب عبدالمنعم العليمى و60 نائبًا لتعديل قانون الحد الأقصى للدخل للعاملين بأجهزة الدولة إلى لجنة القوى العاملة، ومشروع قانون من النائبة نادية هنرى وآخرين لتعديل قانون الخدمة المدنية إلى لجنتى «القوى العاملة والتشريعية»، ومشروع قانون من النائب شريف نادى وآخرين لضم العاملين بوزارة الزراعة في البرنامج القومى لمكافحة ذبابة الفاكهة لدرجات العاملين بالدولة إلى لجنتى «الخطة والموازنة والزراعة».

كما تمت إحالة مشروع قانون من النائب هانى محمد النواصرة و60 نائبًا بشأن تعديل قانون رقم 76 لسنة 1969 في شأن نقابة المهن التعليمية إلى لجنة مشتركة من لجان «التعليم والبحث العلمى والقوى العاملة والشؤون الدستورية والتشريعية»، ومشروع قانون من النائب عبدالهادى القصبى و60 نائبًا لإصدار قانون صندوق دعم المرأة إلى لجان «التضامن والخطة والموازنة والتشريعية»، ومشروع قانون من النائبة كارولين ماهر وآخرين لتعديل قانون الضمان الاجتماعى إلى لجنتى «الخطة والموازنة والقوى العاملة»، ومشروع قانون من النائب وحيد قرقر و60 نائبًا بشأن تعديل أحكام قانون لسنة 2018 في شأن نظام التأمين الصحى الشامل إلى لجنة مشتركة من لجنتى «الشؤون الصحية والخطة والموازنة»، و5 قرارات صادرة عن رئيس الجمهورية، إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.

وأعلن رئيس المجلس، إحالة قرار رئيس الجمهورية رقم 177 لسنة 2019 بشأن طريقة إقرار الموافقة على اتفاق مبسط بين الحكومة والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج دعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية، والذى تتيح الوكالة بمقتضاه تسهيلًا ائتمانيًا بحد أقصى 60 مليون يورو ومنحة بحد أقصى 2 مليون يورو، والموقع في القاهرة بتاريخ 8 يناير الماضى، إلى لجنة مشتركة من «الخطة والموازنة والشؤون الاقتصادية والشؤون الصحية»، وإحالة قرار آخر لرئيس الجمهورية يحمل رقم 178 لسنة 2019 بشأن طريقة إقرار الموافقة على اتفاق مع الوكالة الفرنسية بشأن برنامج دعم المشروعات النسائية، والذى تتيح بمقتضاه تسهيلًا ائتمانيًا بحد أقصى 50 مليون يورو ومنحة بحد أقصى مليون يورو، إلى لجنة مشتركة من «المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية، والخطة والموازنة، والتضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة».

وتمت إحالة قرار رئيس الجمهورية رقم 183 لسنة 2019 بشأن طريقة إقرار الموافقة على الاتفاقية بين الحكومة وجمهورية ليتوانيا بشأن الإعفاء المتبادل من شرط تأشيرات الدخول لحاملى جوازات السفر الدبلوماسية، والموقعة في شرم الشيخ بتاريخ 25 فبراير الماضى، إلى لجنة مشتركة من «العلاقات الخارجية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومى».