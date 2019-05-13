شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل تطبيق الرسوم على الدفع بـ«الكاش» لمنتصف يونيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجلت وزارة المالية، تطبيق الرسوم الإدارية مقابل الدفع «الكاش» إلى 16 يونيو المقبل، وقالت في تقرير حديث نشرته على صفحتها الرسمية، إن القرار رقم 312 لعام 2019 عدل الفقرة الرابعة من المادة الأولى من قرار الوزير رقم 269 لسنة 2018؛ بحيث أصبح سداد المدين مقابل المصاريف الإدارية التي تفرضها الدولة نتيجة عدم السداد بالوسائل الإلكترونية ابتداء من 16 يونيو 2019. وأكدت الوزارة، أن قرار الوزير الأخير خفض نسبة 10% مقابل المصاريف الإدارية بحد أقصى 10 آلاف جنيه، لتصبح 5% من قيمة المبلغ المستحق سداده وبحد أقصى 7 آلاف جنيه، لافتة إلى أن ذلك لمنح مهلة للجهات التي لم تستلم نقاط الدفع أو لم تقم بعملية لتدريب عليها.

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وقال محمد إبراهيم، رئيس قطاع الميكنة بالوزارة، إن التأجيل هدفه التيسير على المواطنين، مؤكدا أن وزارة المالية تدرك طبيعة مشاكل التطبيق للمنظومة من واقع الممارسات اليومية بين المواطنين، والجهات الحكومية التي بدأت التطبيق منذ أول مايو الحالى. وأضاف إبراهيم لـ«المصرى اليوم»، أن هناك فرقا تابعة للوزارة تجوب الجهات والمؤسسات الحكومية التي تطبق نظام المدفوعات الإلكترونية، كما أن الحكومة تدرك طبيعة المشكلات وتعمل على حلها ومواجهتها والمنظومة مرنة بما يكفى لإصلاح الأخطاء أثناء التطبيق، ونتعامل وفقا لقواعد موضوعية.

في شأن آخر، أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن القيادة السياسية وجهت بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير المصالح الإيرادية للدولة قبل يونيو 2020، وأن الحكومة ممثلة في «المالية» تعمل على تنفيذ هذه التكليفات، ويأتى تطوير وإعادة هيكلة مصلحة الضرائب على رأس المصالح الإيرادية لكونها تسهم بأكثر من 75% من إجمالى إيرادات الدولة. وأضاف الوزير، في كلمته بالمؤتمر الأول لتطوير مصلحة الضرائب، والذى عقد بالوزارة أمس، أن تطوير المصلحة يتضمن عدة محاور أبرزها المنظومة التشريعية التي شهدت مؤخرًا الانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، متضمنًا قانون الفاتورة الإلكترونية، إلى جانب إصدار قانون الإعفاء من غرامات التأخير بنسب مختلفة عند سداد أصل الدين ما مكنّا من حسم العديد من المنازعات الضريبية.

وقال: «نعمل حاليًا على الانتهاء من الهيكل التنظيمى الموحد لمصلحة الضرائب تمهيدا لاعتماده قريبا لتطوير إنجاز العديد من المهام المنوطة بالمصلحة.