شكرا لقرائتكم خبر عن 400 خيمة في احتفالات «القديسة دميانة» بالدقهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توافد الآلاف من الأقباط، الأحد، إلى دير القديسة دميانة بالدقهلية، لبدء الاحتفال بعيد القديسة دميانة والأربعين عذراء، الذي يستمر لمدة ١٠ أيام، ويواكب الذكرى السنوية لتكريس الكنيسة.

وانتشرت قوات الأمن بمحيط الدير وعلى مسافة نصف كيلو منه، كما وضعت البوابات الإلكترونية على مداخل الدير، واستعانت بكشافة الكنيسة لتفتيش حقائب السيدات. وسمحت الأجهزة الأمنية بإقامة 400 خيمة على الأرض الحمراء الأثرية داخل السور المقام العام الماضى، وذلك لمبيت الزوار الراغبين في حضور الاحتفالات لعدة أيام.

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وانتشر باعة الحمص والحلاوة والمأكولات والألعاب والأيقونات داخل الأرض الحمراء لخدمة زوار الدير خلال مدة الاحتفالات.

وينتظر جميع المسلمين والأقباط بالقرية هذا الاحتفال سنويا، والذى يكون سببا في حركة تجارية كبيرة، حيث تزيد حركة البيع والشراء.

ويشارك الأنبا ماركوس، مطران دمياط وكفر الشيخ والبرارى، رئيس دير القديسة دميانة، لأول مرة في الاحتفالات، خلفا للراحل الأنبا بيشوى، الذي وافته المنية في أكتوبر الماضى.