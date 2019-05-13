شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضر تعاود الارتفاع.. الطماطم بـ 8 جنيهات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تراجعت حركة المبيعات في أسواق الخضر والفاكهة، خلال اليومين الماضيين، بعد الإقبال عليها مع بداية رمضان، لتقل معدلات الاستهلاك بسبب زيادة الأسعار.

وأوضح التجار أن زيادة حلقات التداول هي السبب الأساسى وراء الزيادات غير المبررة في أسعار بعض السلع، مع تراجع المعروض من سلع أخرى كالليمون والبامية ووورق العنب. وبلغت أسعار الطماطم في أسواق التجزئة نحو 8 جنيهات، فيما تجاوز سعر الليمون 40 جنيها، وسجل كيلو البصل 5 جنيهات، فيما بلغ سعر الخيار نحو 10 جنيهات. وقال حازم النجيب، رئيس شعبة الخضر والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، إن تراجع المعروض من بعض السلع أدى لزيادة أسعارها، يتقدمها محصول الليمون، نظرا لموجة الصقيع الماضية، والتى أضرت بالمحصول، متوقعًا تراجع الأسعار مع زيادة المعروض خلال الفترة القليلة المقبلة.

وفيما يتعلق بأسعار الطماطم أوضح أن زيادة حلقات التداول بين أسواق الجملة والقطاعى أدت لزيادة التكلفة والأسعار، خاصة أن كل حلقة تحدد هامش ربح لها يتحمله المستهلك في النهاية، وأن أعلى سعر للطماطم الفاخرة في سوق العبور لا يزيد عن 4 جنيهات، فيما يصل أقل سعر لـ2.5 جنيه للكيلو، بينما يتراوح سعر الليمون بين 25- 30 جنيها، فيما بلغ سعر البامية نحو 30 جنيها للجملة، كما تراوح سعر ورق العنب بين 10- 15 جنيها للكيلو. وأشار إلى وجود حالة من الركود في تداول الفاكهة بكافة أنواعها، موضحا أنها أصبحت من السلع الترفيهية التي لا يقبل المواطن على شرائها، وقال إن زيادة تكلفة المعيشة وارتفاع أسعار الخضر، بالإضافة للحوم والدواجن، لم تعد تسمح للمواطن بشراء الفاكهة إلا في حدود ضيقة. ودعا لاتخاذ إجراءات نحو تنظيم السوق الداخلية وزيادة منافذ التوزيع، فضلا عن ضرورة إعداد قاعدة بيانات واضحة عن إنتاج مصر من الخضر والفاكهة ومناطق توزيعها ومعدلات الاستهلاك للتدخل بخطط مستقبلية لتنظيم عمليات الزراعة ونشر الثقافة الزراعية لدى الفلاح وإجراء ما يلزم من التنبؤ بالأزمات المتوقعة في مختلف المحاصيل.