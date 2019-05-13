شكرا لقرائتكم خبر عن «خطة النواب»: زيادة في موازنة «التعليم العالي» عن العام الماضي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت سيلفيا نبيل، رئيس اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن اللجنة ناقشت، الأحد، موازنة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للعام المالي الجديد 2019/2020، مشيرة إلى أنه لأول مرة تعرض وزارة موازنتها في شكل برامج ومقسمة بشكل منظم، ما سهل على اللجنة مناقشتها.

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وقالت «سيلفيا» لـ«المصري اليوم»، إن النقاش مع الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي اتسم بروح التعاون الشديد ولم تجد المناقشات أي أزمة من الجانبين، مشيدة في الوقت نفسه بطريقة عرض وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موازنتها أمام البرلمان.

وأعلنت «سيلفيا» زيادة موازنة التعليم العالي في عدد من البنود ما بين 10% حتي 40% في بعض المخصصات، مؤكدة إنه بشكل عام هناك زيادة في موازنة التعليم العالي عن نظيرتها في العام الماضي.

وأضافت أن وزير التعليم العالي قدم الشكر للجنة الخطة والموازنة على تفهمها لم تم عرضه من الموازنة واحتياجات الوزارة للعام المالي الجديد.