شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة محمد صلاح.. انطلاق المرحلة الخامسة من حملة «أنت أقوى من المخدرات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أطلقت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، مساء الأحد، المرحلة الخامسة من حملة «أنت أقوي من المخدرات»، بمشاركة النجم العالمي محمد صلاح، مهاجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، وبحضور عدد كبير من لاعبي الكورة والشخصيات العامة وعمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى وكبار الإعلاميين والكتاب.

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