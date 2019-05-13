شكرا لقرائتكم خبر عن «مزارعي الـ1.5 مليون فدان»: بداية زراعة 100 مليون شجرة زيتون بعد عطلة عيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس عادل زيدان، رئيس جمعية مزارعي المليون ونصف فدان، إنه سيتم البدء في إجراءات زراعة 100 مليون شجرة زيتون بعد انتهاء عطلة عيد الفطر المبارك، وفقا لما وجهت بها الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن مصر في المرحلة الحالية تشجع الزراعات الزيتية.

وأضاف خلال حواره ببرنامج «من سيزرع المليون»، المذاع عبر فضائية «الصحة والجمال»: «سنتعاون مع شركة سكاي تري ومصنع الزيتون الموجود في وادي النطرون وسنعقد معهم بروتوكول في هذا الموضوع، والفترة القادمة سنبدأ العمل بكل جد في هذا المشروع، وساعة العمل دقت بالفعل».

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وعن تحذير شركة «الريف المصري»، من بيع بعض الشركات أراضي مشروع المليون ونصف فدان للمزارعين، قال زيدان، إن للشركة كل الحق في إصدار مثل هذه البيانات التحذيرية، لنفي ما تتُهم به بشأن المتاجرة بالأراضي: «هذا التحذير في ملحه، وهو مهم وقد أصاب الحقيقة، ولكن أهم ما فيه أن حدد أمورًا معينة يجب أن يسير الكل وفقها، بمعنى أن أي حق يترتب لأي عميل أو شريك في شركة ما ضمن مشروع المليون ونصف فدان ستكون شركة الريف المصري في حل منه، وهذا يعني أن الشركة تخلي مسئوليتها من تعرض أي شخص للنصب إلا في بعض الحدود».

وتابع، أن الإعلام يجب أن يوعي الجميع بالضوابط التي وضعتها الشركة، مؤكدًا: «كلنا نعي أن هذا المشروع يجب أن يخرج بالشكل الذي تريده الدولة، وهناك زراعات وتنمية وإنتاج حقيقي، فيجب أن نبعد عن المتاجرة أو تعرض أي شخص مشارك فيه للنصب».

وأردف، أن شركة الريف المصري تمتلك مخزونا من الأراضي يجعلها تفتح أبوابها لجميع الناس، وذلك من خلال شباك تنمية الريف المصري، وأن تتعامل مع كل المشكلات الممكنة التي قد تواجه كل المشروعات.