شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق الحملة القومية للتوعية بمرض الفيبروميالجيا المسبب لآلام الجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق المجلس القومى للمرأة أمس الأحد، الحملة القومية للتوعية بمرض الفيبروميالجيا، أو ما يعرف باسم الألم الليفى العضلى، وهو مرض مزمن يؤدى للشعور بالألم فى أنحاء الجسم، و يصيب 70% من السيدات.

من جانبها قالت الدكتورة ريهام على أستاذ الطب النفسي بطب عين شمس، إن السيدات أكثر عرضة للإصابة بالألم والاكتئاب، موضحة أن مرض الفيبروميالجيا يؤدى إلى حدوث 90 % من أعراض الاكتئاب.

وأشارت إلى أن العلاج يشمل شق دوائى وشق نفسي، و ممارسة الرياضة، موضحة أن الرياضة جزء مهم جدا فى العلاج.

وقالت إن الدراسات أثبتت أن المشى يعالج الاكتئاب، و الجرى يعالج القلق حيث أن المشى الهادىء يزيد من إنتاج السروتونين الذي يعمل على تحسين المزاج، موضحة أن الجرى و المشى قادران على تحسين حياة المصريين.

وأكدت أن تخفيف المشاكل باليوجا و ممارسة الرياضة يحسن جهاز المناعة، بالإضافة إلى الدعم النفسي من العائلة.

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من جانبها قالت الدكتورة أحلام حنفي رئيس لجنة الصحة والسكان بالمجلس القومى المرأة، إن المراة المصرية تتعرض لضغوط شديدة نتيجة ظروف حياتها، و المرأة كانت تعانى من الاكتئاب لأنها غير قادرة على تحمل نفقات المعيشة، مما يعرضها للإصابة بمرض الفيبروميالجيا، و عندما نوفر لها الحياة الكريمة أصبحت لا تعانى من الألام الشديدة التى كانت تعانى منها.

وننصح الأم باهمية التغذية الصحية، والاهتمام بالمشي، لتجنب الإصابة بمرض الفيبروميالجيا.

وقالت "أميرة" إحدى مريضات الفيبروميالجيا، كنت أعانى من آلام شديدة وتم تشخيصى خطأ، والكثير من الأطباء شخصونى على أنى أعانى من الزئبة الحمراء، حتى تم تشخيصى مرة أخرى، وحصلت على العلاج بالإضافة إلى العلاج الطبيعى، وقمت بإجراء العلاج الطبيعى لمدة سنة، وحاليا أمارس رياضة المشى يوميا، حيث أنه يعتبر مرضا مزمنا، وكانت هجمات المرض شديدة، و التحسن أصبح تدريجيا بتناول الطعام الصحى، والرياضة، والحالة النفسية.

يذكر أن المؤتمر شارك فيه الدكتورة علا رجب، أستاذ الروماتيزم والمناعة، والدكتورة نجوى نصار رئيس قسم الروماتيزم والتأهيل بطب عين شمس.