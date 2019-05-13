شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى لملك البحرين بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن زيارة ضيف مصر الكريم عاهل مملكة البحرين، تأتى في إطار اللقاءات الثنائية التي تجمع الرئيس مع أخيه الملك حمد بن عيسى، بهدف التشاور والتنسيق بشأن تعزيز علاقات التعاون الثنائي مع البحرين في جميع المجالات، خاصة في ظل ما يجمع القيادتين والشعبين المصري والبحرينى من روابط أخوة ومودة.

وأضاف، أن الزيارة تأتى كذلك لبحث سبل تعزيز العمل العربي المشترك في ضوء التحديات التي تواجهها الأمة في الوقت الحالى، والتصدي لمحاولات التدخل في الشئون الداخلية للدول العربية، فضلاً عن استعراض أخر مستجدات عدد من الملفات الإقليمية التى تحظى باهتمام البلدين.