شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر يدين الهجوم الإرهابي على كنيسة "دابلو" ببوركينا فاسو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ادان الأزهر الشريف الهجوم الإرهابي الذي وقع اليوم الأحد، واستهدف كنيسة كاثوليكية في مدينة دابلو وسط شمال بوركينا فاسو، وأسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة آخرين.

وأكد الأزهر على رفضه القاطع لمثل هذه الأعمال الإجرامية، لافتا إلى أن الأديان بقيمها الداعية للسلام والمحبة لا يمكن أن تكون أبدًا مبررًا للقتل والإرهاب، وأن الإنسانية تواجه مخططًا لتوظيف الأديان في إشعال الحروب والصراعات .

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وتقدم الأزهر بخالص مواساته وعزائه لبوركينا فاسو حكومة وشعبا ولأهالي الضحايا من الأخوة المسيحيين، سائلًا المولى -عز وجل- أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.