شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الاثنين.. كل ما تريد معرفته عن الأحداث والفعاليات الهامة فى مصر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد مصر اليوم الإثنين عددا من الفعاليات الهامة.. على رأسها: 1- المدارس تبدأ تسليم أرقام الجلوس لطلاب الثانوية العامة 2- انطلاق امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية ‎ 3- الأرصاد: طقس شديد الحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة ‎ 4- الزمالك يستعد للسفر للمغرب لنهائى الكونفدرالية 5- الإسماعيلى يواجه المصرى وديًا Advertisements 6- موازنة المجلس القومى لحقوق الإنسان أمام البرلمان ‎ 7- القنصلية السعودية بالإسكندرية تنظم لقاء وحفل إفطار بحضور المحافظ ومدير الأمن والقيادات التنفيذية 8- محافظ شمال سيناء يشارك فى افتتاح مشروعات ببورسعيد 9- مديرية الصحة بالبحر الأحمر تواصل متابعة حملة 100 مليون صحة بالموانئ والمطارات للكشف على القادمين من الخارج 10- جامعة عين شمس: انطلاق امتحانات كلية الحقوق وتفعيل كاميرات المراقبة لمراقبة اللجان 11- المفتى يعود من المغرب

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أجندة الاثنين.. كل ما تريد معرفته عن الأحداث والفعاليات الهامة فى مصر اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.