أخبار× 24 ساعة.. 98.39%‏ نسبة النجاح بنتيجة امتحانات أبناء المصريين بالخارج

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. 289 مليون جنيه لتمكين المرأة من خلال قرض "مستورة" إطلاق المرحلة الخامسة من حملة "أنت أقوى من المخدرات" بمشاركة محمد صلاح فريق أطفال بلامأوى ينقذ مسن فى الدقى ويعيده لأسرته 98.39 %‏ نسبة النجاح فى نتيجة امتحانات أبناء المصريين بالخارج للطلاب المصريين فى الخارج.. اعرف نتيجة الدور الأول لامتحانات النقل فحص 29 ألف و584 وافدًا خلال مبادرة الرئيس لمسح وعلاج غير المصريين من فيروس سى التغذية الصحية لمريض السكر للحماية من مضاعفات انخفاضه × 6 معلومات نائب وزير الزراعة تبحث مع سفير نيوزيلاندا نقل التكنولوجيا وتصدير البرتقال لمزارعى الطماطم.. حزمة إجراءات لـ"الزراعة "لزيادة الإنتاج..تعرف عليها Advertisements تحصيل 217 ألف جنيه مستحقات طبيبة مصرية بالسعودية عقد مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج فى القاهرة 12 يوليو المقبل إيفاد 6 أئمة وقارئ لاستراليا والبرازيل وأسبانيا وسويسرا وبلغاريا خلال رمضان

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