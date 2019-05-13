اليوم.. إعادة محاكمة المتهمين الهاربين بقضية مقتل الطفل "يوسف العربي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، جلسة إعادة إجراءات محاكمة متهمين هاربيّن في قضية مقتل الطفل يوسف العربي بمدينة 6 أكتوبر.

وتقدم دفاع المتهمين الهاربين "طاهر.أ" و"خالد.ع" بطلب لإعادة إجراءات محاكمتهما في القضية.

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وقضت المحكمة مايو 2018 بمعاقبة 3 متهمين - بينهم اثنين هاربين - بالسجن 7 سنوات لاتهامهم بقتل الطفل يوسف سامح العربي في ميدان الحصري بمدينة 6 أكتوبر، وبرأت المتهم الرابع.

وكانت نيابة أكتوبر الكلية بإشراف المستشار مدحت مكي المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر، إحالة 4 متهمين بينهم اثنان محبوسان واثنان هاربان (ضابط شرطة ونجل برلماني).

وكشفت تحقيقات النيابة أن المجني عليه يوسف العربي قُتل برصاصة بالخطأ انطلقت من أحد الأفراح المقامة بالقرب من مكان إصابته، وأن الفرح شهد إطلاق نار بشكل عشوائي من المتهمين.