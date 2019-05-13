طلب إحاطة للحكومة بشأن تنظيف آثار المتحف المصري بـ"الزعافة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

تقدمت الدكتورة إيناس عبد الحليم، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير الآثار، بشأن إهمال الآثار المصرية بطريقة تضر سلامتها وتعكس عدم خبرة في التعامل معها.

ولفتت النائبة إلى أنه خلال الفترة الأخيرة، انتشرت في المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي، صورة من داخل المتحف المصري في التحرير، تظهر مُرممة تنظف تمثال نصفي للملك أخناتون باستخدام "زعافة".

وأشارت إلى أن التمثال الذي تم تنظيفه بهذا الشكل، هو تمثل نصفي للملك أخناتون، يقع في منطقة مرتفعة من قاعة المعرض، في المتحف المصري والذي يعد أحد أكبر وأشهر المتاحف العالمية، معلقة: "ما هي صورتنا لدى السائحين الذين يتجولون في أرجال المكان، هل بهذه البدائية نعامل آثارنا الخالدة".

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وأكدت أن الأمر يعكس وجود أزمة حقيقية في المتاحف المصرية، تتطلب إحكام الرقابة وحسن اختيار العناصر العاملة فيها، بحيث يكون لديها خبرة وتدريب كافيين للتعامل مع الآثار.

وأشارت إلى أن إدارة المتحف المصري في ردها على الواقعة، قالت إن الصورة تظهر مرممة انضمت حديثًا لقسم الترميم، تقوم بتنظيف أثر معروض خارج الفتارين، وقد تم لفت نظرها إلى ضرورة اتباع الوسائل الآمنة والمتبع استخدامها من أعضاء قسم الترميم لتنظيف القطع الأثرية المعروضة خارج الفتارين.

وتابعت النائبة: "هذا في حد ذاته يؤكد أنه يتم اختيار العناصر دون الاعتبار إلى خبرتهم، أو إعطائهم دورات تدريبية للتعامل مع الآثار".

وشددت على ضرورة فتح تحقيق في وجود مخالفات إدارية وقانونية في الأزمة، وإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الثقافة والاثار بالبرلمان لبحث ما يلزم حياله.