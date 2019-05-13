"مملكة الغجر" الأكثر مُخالفة.. تفاصيل أول تقرير لـ"الأعلى للإعلام" بشأن دراما رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

حصل "الخليج 365"، على محاور التقرير الأول للجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الخاص بتقييم الشاشات والمقرر إعلانه بعد غدٍ الثلاثاء.

وبحسب ما جاء في التقرير فأن مسلسلي "مملكة الغجر" لحورية فرغلي وفيفي عبده، و"حدوتة مرة" لـ غادة عبد الرازق، هما الأكثر مخالفة في الأسبوع الأول لشهر رمضان.

وكان المجلس قد وجه الخميس الماضي إنذارات لـ 12 قناة تبث 4 مسلسلات بها إيحاءات جنسية.

وأوضح التقرير، أنه تم بحث موقف الإعلانات وتبين أن هناك إعلانين مخالفين يتعلقان بالملابس الداخلية، لكن من ناحية أخرى أشاد المجلس في تقريره بالاعلانات الخاصة بالتبرعات، وأنه لم يتم استخدام الأطفال هذا العام كما اتخذت الإعلانات شكلا أفضل.

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كما يشيد تقرير الأعلى للإعلام بانخفاض المخالفات الخاصة بمشاهد العنف والتدخين مقارنة بالعام الماضي.

وبخصوص أزمة برنامج "رامز في الشلال" المعروض على قناة mbc مصر، كشف مصدر مسؤول بالمجلس أنه تم الاتفاق على مراجعة مونتاج الحلقات المقبلة من البرنامج لحذف المشاهد والألفاظ غير اللائقة بروحانيات شهر رمضان وعادات المجتمع المصري.

من ناحية أخرى، عقدت اليوم لجنة الشكاوى برئاسة جمال شوقي اجتماعا لها للتحقيق في 3 شكاوي ضد قنوات، الأولى من العاملين بقناة الصحة والجمال بسبب مستحقاتهم المالية، والثانية تتهم قناة مصر الحياة بالابتزاز، وكذلك شكوى مقدمة من محافظ الإسماعيلية ضد قناة القاهرة والناس، بسبب التهكم على المحافظة في برنامج كوميدي، فصلا عن شكوى شركة mo 4 بسبب العقوبات الصادرة ضد موقعها الإلكتروني من قبل اللجنة.

وكشف مصدر مسؤول بالمجلس أنه بخصوص شكوى محافظ الاسماعيلية فقد تم الاتصال مباشرة بطارق نور، مالك القناة الذي أصدر قرارا بفصل محرر النشرة ورئيسة تحرير برنامج نشرة أخبار الفراخ"، وأنهى التعاقد معهم وأعرب عن احترامه الكامل لشعب الإسماعيلية، وأنه حريص على الالتزام بالقيم والمعايير المهنية، لافتا إلى أن لجنة الشكاوى ناقشت الموضوع وطالبت القناة بإبراز اعتذارها على شاشتها.