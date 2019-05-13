مقترح برلماني لاقتصار تحاليل السفر إلى الخارج على معامل الحكومة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

تقدم المهندس هشام والي، عضو مجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيري الصحة والقوى العاملة، بشأن إجراء التحاليل المطلوبة للسفر للخارج على معامل الحكومة فقط.

وقال النائب، إنه يتطلب السفر إلى الخارج عادة خضوع الشخص إلى عدة اختبارات مهمة لقياس مدى سلامة الشخص من الأمراض، وهذه الاختبارات مهمة للغاية بسبب أنها تعد وسيلة لمنع انتشار الأمراض المعدية والأوبئة، ويعتبر أشهر تلك التحاليل هى مجموعة التحاليل الخاصة بالفيروسات ووظائف الكبد والكلى.

وأضاف: "في العادة ما تكون الفيروسات المطلوب للتحاليل هي " فيروس بي، وفيروس سي، والإيدز والدرن، والتى ينبغى أن يكون الجسم خاليا منها، حال السفر إلى دول تشترط ذلك في الوافدين إليها".

وأكد والي، أنه يمكن أن يتم رفض سفر أو منع بعض الأشخاص من السفر أو طلب إعادة التحاليل مرة أخرى نتيجة لارتفاع نسبة الإنزيمات أو لإصابته بأى من الفيروسات، مضيفًا: "من هنا تستغل معامل التحاليل الخاصة حاجة المسافر إلى إجراء التحاليل في وقت سريعة وتبتزه ماديا في سبيل إجراء التحاليل".

وأشار إلى أن نظام الفحص الإلكتروني الجديد دفع مئات العمال المسافرين إلى التقدم بعدة شكاوى إلى مجلس النواب، ووزارة القوى العاملة، بعد اضطرارهم لدفع مبالغ ‏كبيرة إلى سماسرة ومراكز غير معتمدة، انتهت بالنصب عليهم، فتوجهوا ببلاغات لقسم شرطة الدقى.‏

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وأكمل: سماح النظام الجديد بالكشف فى ١٦ مستشفى جديدة، بتوزيع عشوائى، شجع على انتشار الرشوة ‏للتغاضي عن الأمراض، لافتًا إلى أن: "نجاح تجربة فيرس سي بالمعامل المصرية تؤكد قدرتها على اجراء التحاليل المطلوبة للمسافرين بالخارج، فلماذا لا تستفيد المعامل المصرية ويوكل اليها هذه المهمة؟".

وأردف أن تنفيذ هذا المقترح له من الإيجابيات التى من شأنها أن يدر ربحا على خزانة الدولة بما تخصص للصرف على العلاج المجاني، وأيضا يؤدى هذا المقترح إلى القضاء على تحكمات مكاتب السفريات فى غلاء سعر التحاليل أو عدم دقة نتائجه أيضا.

وبناء عليه، طالب النائب، بالموافقة على الاقتراح الآتي:

• اتخاذ وزارة الصحة جميع الآليات الداخلية والخارجية التى من شأنها إجراء التحاليل المطلوبة للسفر للخارج في معامل الحكومة فقط.

• اتخاذ الإجراءات المطلوبة مع الدول العربية التى تتطلب هذه التحاليل قبل السفر للخارج ومخاطبتهم بشكل يجعل منه التحاليل المطلوبة للسفر للخارج في معامل الحكومة فقط.

• نقل تحاليل الراغبين بالسفر من المستشفيات الخاصة إلى المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة هدفه هو مساعدة المصريين وتخفيض تكاليف السفر عليهم.