مصر | العثور على طفل حديث الولادة في العياط

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عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة على طفل حديث الولادة، وملقى بأحد الشوارع بمركز العياط، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من العميد عبد الرحمن أبو ضيف رئيس قطاع جنوب الجيزة، بتلقى الرائد أحمد صبحي رئيس مباحث قسم شرطة العياط، بلاغا من شرطة النجدة، بالعثور على طفل رضيع ملقاه بأحد الشوارع بدائرة المركز.

وانتقل العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث جنوب الجيزة، والقوة المرافقة له لمكان البلاغ، وعثر على طفل حديث الولادة، وملفوف داخل قطعة قماش، وتبين عدم وجود أيه إصابات ظاهرية بجثته، وتم التحفظ عليه، واخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.