مصر | ضبط 744 قضية جنائية في الهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 744 قضية جنائية في الهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بتكثيف الحملات لضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة، والمشتبه بهم والهاربين من تنفيذ أحكام قضائية بدائرة قسم شرطة الهرم.

وأسفرت جهود الحملة اليوم التي أشرف عليها اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء محمد الألفي نائب مدير المباحث، واللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية في مجال المرافق عن ضبط 2 ثلاجة – 3 شمسية – 5 ميزان متنوع- 4 تروللي – 3 استاند – ترابيزة – عربة يد – 2 سيخ حديد- مدرج فاكهة – تروسيكل – 3 أسطوانة غاز – 12 ونش كامل – 30 برويطة 13 اوتاد حديد، وبلغ إجمالي المضبوطات 60 مخالفة، وفي مجال البحث الجنائي تم ضبط 8 قضايا مخدرات – 7 سلاح ابيض- 40 غرامات – 2 دراجة بخارية – 2 مسجل شقي خطر – 28 مستأنف - 583 جزئي – 9 غرامات– 2 جناية - 2 سلاح ناري – 30 مخالفة – 420 مبلغ مالية، وبلغ إجمالي المضبوطان 744 قضية مخالفة.

وجاري الدفع بحملات مكبرة للتصدي لكافة صور الخروج عن القانون والشرعية مع التنسيق مع الجهات المعنية

وبالعرض على اللواء دكتور مصطفي شحاتة مدير أمن الجيزة، وجه بتحرر المحضر اللازم حيال كل واقعة والعرض على النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.