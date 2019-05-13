أخبار مصر | وزيرة التضامن تكشف سبب اختيار محمد صلاح لحملة "أنت أقوى من المخدرات" (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة التضامن تكشف سبب اختيار محمد صلاح لحملة "أنت أقوى من المخدرات" (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، إن الدولة المصرية تدرك تماماً قيمة ومكانة أبنائها ولذلك تستثمر تلك المكانة في رفع وعي أبنائها بالعديد من القضايا الهامة لاسيما تلك القضايا التي تمس أمنهم وسلامتهم.

وأكدت والي خلال كلمتها، أن حملة "أنت أقوي من المخدرات" نموذجاً أمثل لهذا الاستثمار، حيث بدأت هذه الحملة منذ أبريل 2016 وكان وقتها اللاعب محمد صلاح يلعب في الدوري الإيطالي وبدأ معنا رحلة المشاركة التطوعية في الحملة باعتباره سفيراً لصندوق مكافحة الإدمان لمسيرة تمتد لأكثر من ثلاثة أعوام.

وأشارت وزيرة التضامن، إنه خلال فترة ال3 أعوام استطعنا تقديم حملة ينظر إليها المتخصصون والخبراء الدوليون باعتبارها نموذجاً في حملات خفض الطلب علي المخدرات لعدة أسباب وهى إن اختيار النجم الدولي محمد صلاح جاء بناءًا علي منهج علمي حيث تم إجراء دراسة قبلية بشأن الشخصية الأكثر تأثيراً علي الشباب المصري في مطلع عام 2015 وكان الكابتن محمد صلاح الشخصية الرياضية الأكثر تأثيراً علي الشباب، بجانب انه من ضمن 100 شخصية الأكثر تأثيراً في العالم أجمع وفقاً لمجلة Time العالمية.

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جاء ذلك خلال إطلاق الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، مساء اليوم الأحد، المرحلة الخامسة من حملة "أنت أقوي من المخدرات"، بمشاركة النجم العالمي محمد صلاح، مهاجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، بحضور عدد كبير من لاعبي الكورة والشخصيات العامة وعمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى وكبار الإعلاميين والكتاب.

وينظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، العديد من اللقاءات التوعوية داخل المؤسسات والهيئات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية المختلفة على مستوى جميع المحافظات، تحت عنوان "مصلحتك"، لرفع الوعى بمخاطر إدمان المواد المخدرة و توضيح تفاصيل تطبيق القانون الجديد للمخدرات والرد على استفسارات الموظفين حول آليات تطبيقه كما يقوم أيضًا بتنظيم العديد من اللقاءات لتوعية الشباب بأضرار تعاطى المخدرات.

وتنفذ الخطة القومية لمكافحة تعاطى المخدرات، من خلال عدة محاور منها الوقاية الأولية والاكتشاف المبكر والعلاج وإعادة التأهيل، كما تم الاستعانة بالعديد من الفنانين خلال الفترة الماضية للمشاركة في حملات التوعية ضد مخاطر الإدمان، وأن جميع من شاركوا في الحملات متطوعين بدون مقابل أي أجر باعتبار قضية مكافحة تعاطى المخدرات قضية قومية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان.

وحققت حملة "أنت أقوى من المخدرات" بمشاركة محمد صلاح، نجاحًا كبيرًا في زيادة عدد المكالمات الورادة إلى الخط الساخن لعلاج الإدمان "16023"، خاصة بعد حصوله على أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، حيث ارتفعت المكالمات إلى ما يقرب من 550 مكالمة يوميا لتلقى خدمات العلاج والمشورة بالمجان وفي سرية تامة.