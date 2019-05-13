أخبار مصر | "التضامن" تعلن عن مبادرات بنك ناصر لتمكين الأسر اقتصاديًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التضامن" تعلن عن مبادرات بنك ناصر لتمكين الأسر اقتصاديًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، استحداث بنك ناصر الاجتماعي، مجموعة من المبادرات، لتمكين الأسر اقتصاديا، منها مشروع «مستورة» الممول من صندوق تحيا مصر، لتحقق تمكينًا اقتصاديًا للمرأة المعيلة وتحويلها إلى ‬منتجة قادرة علي كسب القوت، بدلًا من انتظار تلقي الدعم، مضيفة أنه تم تنفيذ 17 ألف و455 مشروعًا في كافة المحافظات بقيمة 289 مليونًا و217 ألف جنيه .

وأضاف بيان الوزارة، أن البنك ربط الحماية الاجتماعية بالتمكين الاقتصادي من خلال مبادرة «بداية جديدة»، والتي أطلقها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، من خلال تقديم قروض للمتعافين من الإدمان، لمساعدتهم في إنشاء مشروعات صغيرة تساعدهم للعودة إلى العمل والإنتاج، وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم، ورصد 50 مليون جنيه لدعمهم.

وتابعت أنه على المتعافين من الإدمان التقدم بفكرة مشروع في حدود 100 ألف جنيه، و يتم سداد القرض على أقساط شهرية لمدة خمس سنوات ليبدأ المتعافي مشروعه ومن ثَمَّ تصبح لديه فرصة عمل حقيقية.

Advertisements

وقال الدكتور شريف فاروق، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة البنك، إنه ايمانًا من البنك بأهمية دور الشباب في مسيرة التنمية الشاملة وفقًا لرؤية 2030، قام البنك بإطلاق مبادرة من نوع خاص تهدف إلى تدريب وتأهيل الشباب و المساهمة في توفير فرص عمل لهم وهو مبادرة "وظيفة تك" بالتعاون مع وزارة الاتصالات.

وتم تخصيص 100 مليون جنيه لهذه المبادرة، حيث يتم تدريب الشباب في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويحصل المتدرب فى نهاية البرنامج على فرصة عمل براتب جيد، ويقدم البنك قروضًا ميسرة بدون فائدة أو مصاريف إدارية للقرض، كما يسدد المتدربون قيمة القرض بعد حصولهم على الوظيفة من رواتبهم على دفعات تصل إلى 3 سنوات، ولن يتم دفع أي قسط إلا بعد تعيين المتدرب في عمله الجديد وبعد أول شهر من عمله، وأوضح أنه تم تخصيص مبلغ 22 مليون جنيه لبرنامج تمويل سيارات نقل جماعي بالتعاون مع شركة سويفل للنقل الجماعي وذلك بهدف لتشغيل الشباب والتخفيف من وطأة البطالة.

وأضاف أنه تم تقديم مشروعات لتحقق تمكينًا اقتصاديًا للفئات الأكثر احتياجًا، من خلال تحویل مستحقي الزكاة إلى طاقات منتجة، حيث قام البنك بتملیك الفئات الأولى بالرعاية القادرین على العمل مستلزمات مشروع إنتاجي بسیط،ويقوم المستفید بتحدید المشروع.