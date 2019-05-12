الصحفيين: غدا تلقي طلبات تأشيرات الحج المجانية

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نقابة الصحفيين
أعلن حسين الزناتي عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن النقابة تبدأ غدا ولمدة 10 أيام، تلقي طلبات الزملاء الصحفيين الراغبين في الحصول على تأشيرة الحج المجانية هذا العام، وذلك في حالة حصول النقابة على هذه التأشيرات من السفارة السعودية كما جرى خلال العامين الماضيين، قائلا إن التقدم بالطلبات سيبدأ اعتبارا من غد الاثنين حتى 23 مايو الجاري، لتجرى قرعة علنية في الساعة الثانية عشرة ظهر يوم السبت 25 مايو، بالدور الرابع بمقر النقابة، وذلك في حالة زيادة الأعداد المتقدمة عن الحصة.
وأوضح الزناتي، في بيان له، اليوم الأحد، أنه عقب إعلان السفارة السعودية الموافقة على منح التأشيرات للزملاء أعضاء نقابة الصحفيين قبيل موسم الحج، سيتم تقديم أسماء الزملاء الفائزين بالتأشيرات للسفارة، مشيرا إلى أن القيام مبكرا بهذه العملية يأتي خدمة للزملاء، للاستعداد في حال نجاح النقابة في الحصول على هذه
وأوضح الزناتي، في بيان له، اليوم الأحد، أنه عقب إعلان السفارة السعودية الموافقة على منح التأشيرات للزملاء أعضاء نقابة الصحفيين قبيل موسم الحج، سيتم تقديم أسماء الزملاء الفائزين بالتأشيرات للسفارة، مشيرا إلى أن القيام مبكرا بهذه العملية يأتي خدمة للزملاء، للاستعداد في حال نجاح النقابة في الحصول على هذه التأشيرات كما حدث العامين الماضيين.
وقال إن على الزملاء المتقدمين للحصول على التأشيرة أن يقوموا بملء الاستمارة المعدة لذلك بالدور الثالث بمبنى نقابة الصحفيين، مرفق بها صورة من كارنيه النقابة لعام 2019، وجواز سفر صالح لمدة عام على الأقل، على أن يستبعد من استفاد من هذه التأشيرات على مدار العامين الماضيين.
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