انت الان تتابع الصحفيين: غدا تلقي طلبات تأشيرات الحج المجانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

نقابة الصحفيين

أعلن حسين الزناتي عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن النقابة تبدأ غدا ولمدة 10 أيام، تلقي طلبات الزملاء الصحفيين الراغبين في الحصول على تأشيرة الحج المجانية هذا العام، وذلك في حالة حصول النقابة على هذه التأشيرات من السفارة السعودية كما جرى خلال العامين الماضيين، قائلا إن التقدم بالطلبات سيبدأ اعتبارا من غد الاثنين حتى 23 مايو الجاري، لتجرى قرعة علنية في الساعة الثانية عشرة ظهر يوم السبت 25 مايو، بالدور الرابع بمقر النقابة، وذلك في حالة زيادة الأعداد المتقدمة عن الحصة.

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وأوضح الزناتي، في بيان له، اليوم الأحد، أنه عقب إعلان السفارة السعودية الموافقة على منح التأشيرات للزملاء أعضاء نقابة الصحفيين قبيل موسم الحج، سيتم تقديم أسماء الزملاء الفائزين بالتأشيرات للسفارة، مشيرا إلى أن القيام مبكرا بهذه العملية يأتي خدمة للزملاء، للاستعداد في حال نجاح النقابة في الحصول على هذه