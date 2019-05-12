شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب ومحافظ الجيزة يتفقدان مركزى شباب الوفاء والصفا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مركز شباب الصفا ومركز شباب الوفاء بالمحافظة للوقوف على آخر المستجدات في أعمال التطوير، حيث تفقدا الملعب الخماسي وحمام السباحة ونادى العلوم، بالإضافة إلى المبنى الإداري بمركز شباب الوفاء واطلعا على ما يتطلبه من أعمال تطوير، والتي توقفت منذ عامين.

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كما تفقد وزير الشباب ومحافظ الجيزة، أعمال التطويرات التي يتم تنفيذها بمركز شباب الصفا حيث تفقدا بمركز شباب الصفا المبنى الإداري وحمام السباحة ومنطقة الملاعب موجهاً بضرورة تصميم لوحة تتضمن أعمال التطوير التي سيشهدها المركز والإنشاءات وصالات الأنشطة المختلفة والرياضات والأنشطة التي سيقدمها المركز ووضعها خارج المركز لجذب العضويات الجديدة.

ووجه وزير الشباب بسرعة الإنتهاء من أعمال التطوير ليتم فتح المركز أمام الأعضاء في أقرب وقت ليستفيد منه مواطنى المحافظة وخاصة الشباب منهم.

كما أكد محافظ الجيزة، على التعاون المثمر مع وزارة الشباب في رفع كفاءة مراكز الشباب بنطاق المحافظة أضافة إلى السعى نحو انشاء مراكز جديدة بالمدن والمراكز التي بحاجة إليها، وذلك في إطار استراتيجية الدولة ووزارة الشباب والتي تهدف إلى الإهتمام بتطوير مراكز الشباب وتحويلها لمركز خدمة مجتمع متكاملة.