شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. قداسة البابا على موجات الراديو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في سبق جديد للإذاعة المصرية، يحل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الاسكندرية وبطريريك الكرازة المرقسية، لأول مرة على موجات الراديو ضيفًا على برنامج إفطار اذاعة الشرق الأوسط، ويذاع اللقاء على موجات الشرق الأوسط 89.5fm 744am، الخميس فترة الإفطار بدءًا من الرابعة عصرًا.

وصرح محمد نوار، رئيس الإذاعة المصرية، بأن قداسة البابا اختار أن تكون اطلالته الأولى عبر أثير الراديو من خلال الإذاعة المصرية لما لها من دور كبير في تشكيل وعى المصريين على حد تعبير قداسته، ولأول مرة يتحدث قداسة البابا عن حياته في ظل وطن يعشقه، وشهادته على بعض القضايا الانسانية والاجتماعية والدينية، وكيف يفكر، ومالذى يشغله، كما يكشف عن تفاصيل كثيرة وجديدة ويتحدث ولأول مرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزياراته للكاتدرائية والدور الكبير السيد الرئيس والجيش المصرى العظيم في إعادة بناء كافة الكنائس ودور الخدمة ومفاجات أخرى خلال البرنامج.

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وذكر أن الظهور الاول لقداسة البابا على موجات الإذاعة المصرية دافعا جديدا للاذاعة المصرية لمزيد من التقدم والتطور ،ولعل لهذه الإطلالة الرمضانية رمزية كبيرة تدل على التسامح الكبير الذي يجمع المصريين، وقد حرصت الإذاعة وفريق العمل على خروج هذا اللقاء بالشكل المهنى الذي يليق بقامة الرمز الدينى الكبير قداسة البابا وأعددنا له خريطة خاصة تتيح لمستمعى الإذاعة المصرية الاستمتاع بهذا اللقاء المهم والحافل بالتصريحات الهامة لقداسة البابا.

وأردف: «وقد تابعت وبدقة مع فريق العمل كافة التفاصيل الخاصة بهذا اللقاء الهام بدءا من تحديد الموعد وانتهاءا باتمام إجراء الحوار وكافة التفاصيل الأخرى المتعلقة به واقمنا جلسة عمل للوقوف على كافة التفاصيل فالعمل الإذاعى عمل جماعى ونجاحه يتوقف على الاهتمام بالتفاصيل وادعو كل مستمعينا مستمعى الإذاعة المصرية لمتابعة هذا الانفراد حوار خاص يلمس مناطق مختلفة لقلب وعقل قداسة البابا تواضروس».

جدير بالذكر أن قداسة البابا ابدى سعادة كبيرة بهذا اللقاء خاصة أنه على موجات الشرق الأوسط الإذاعة ذات التاريخ العريق والرصيد الكبير في قلوب المصريين.