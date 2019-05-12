شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تدين الهجوم الارهابي على كنيسة في بوركينافاسو: خالص التعازي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدانت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، الأحد، الهجوم المُسلح الارهابي الذي استهدف كنيسة في بلدة دابلو بشمال بوركينافاسو، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة آخرين.

وأعربت مصر عن خالص التعازي لأسر الضحايا، متمنيةً سرعة الشفاء للمصابين، ومؤكدةً على وقوفها حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب بوركينافاسو.

كما أكدت مصر على أن هذه الأعمال الوحشية الخسيسة التي تستهدف الأبرياء ودور العبادة لن تنجح في تحقيق مآربها، مشيرةً إلى ثقتها في تجاوز بوركينافاسو الشقيقة لتلك المحنة.