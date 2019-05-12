شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي والملك حمد يبحثان سبل تعزيز «العمل العربي المشترك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأحد، الملك حمد بن عيسى آل خليفة العاهل البحريني.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن زيارة ضيف مصر الكريم عاهل مملكة البحرين، تأتى في إطار اللقاءات الثنائية التي تجمع الرئيس مع أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى، بهدف التشاور والتنسيق بشأن تعزيز علاقات التعاون الثنائي مع البحرين في جميع المجالات، خاصة في ظل ما يجمع القيادتين والشعبين المصري والبحريني من روابط أخوة ومودة،.

وأضاف راضي أنه تم بحث سبل تعزيز العمل العربي المشترك في ضوء التحديات التي تواجهها الأمة في الوقت الحالي والتصدي لمحاولات التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، فضلاً عن استعراض أخر مستجدات عدد من الملفات الإقليمية التي تحظي باهتمام البلدين.

الرئيس عبد الفتاح السيسي وحمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين يبحثان سبل تعزيز العمل العربي المشترك

الرئيس عبد الفتاح السيسي وحمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين يبحثان سبل تعزيز العمل العربي المشترك

الرئيس عبد الفتاح السيسي وحمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين يبحثان سبل تعزيز العمل العربي المشترك