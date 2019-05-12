شكرا لقرائتكم خبر عن السفير البريطاني لمحافظ البحر الأحمر: سنبذل قصارى جهدنا لزيادة معدلات السياحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال جيفري آدمز، السفير البريطاني بالقاهرة، إنه سيبذل قصارى جهده لزيادة أعداد السائحين البريطانيين الوافدين إلى محافظة البحر الأحمر والتي تجذب منتجعاتها وشواطئها الآلاف منهم شهريًا.

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وأعرب السفير البريطاني، خلال لقاءه اليوم الأحد، بمحافظ البحر الأحمر، اللواء أحمد عبدالله، عن سعادته البالغة بزيارة مدينة الغردقة الساحرة، موجهًا الشكر للمحافظ على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

من جانبه، أكد اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، أنه بحث مع السفير البريطاني بالقاهرة، سبل زيادة أعداد السائحين الإنجليز الوافدين إلى المنتجعات السياحية بالبحر الأحمر، موضحًا أن البحر الأحمر تمتلك ٨٦ ألف غرفة فندقية، تمتد على طول سواحلها، مشيرًا إلى أن المحافظة تحوي العديد من المزارات الدينية والمحميات الطبيعية، بالإضافة إلى وجود ٢ مطار دولي.

كما أشار عبدالله أنه تم تطوير شبكة الطرق بمختلف مدن المحافظة، والطرق التي تربط بين المحافظات المجاورة بهدف الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة السائحين وسهولة التنقل والاستمتاع بالمناطق الأثرية بالأقصر والقاهرة، مضيفا أنه تم تطبيق منظومة المياه الرمادية لاستخدامها في ري المساحات الخضراء، مشيرا أن البحر الأحمر قامت بإنشاء العديد من محطات تحلية المياه للقضاء نهائيا على مشكلة ندرة المياه.