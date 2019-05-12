شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أكاديمية البحث العلمي يهنئ الإمام الأکبر بمرور 1079 عامًا على تأسيس الجامع الأزهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي، فضیله الامام الاکبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بمناسبة مرورو 1079 عامًا على تأسس الجامع الأزهر أحد أشهر الجوامع في مصر بل في العالم الإسلامي.

وقال «صقر»، تأتي هذه التهنٸه تتویجا لدور الأكاديمية في تأريخ الجامع الأزهر، حيث تقوم الأكاديمية بإنتاج مسلسل الرسوم المتحركة (الأزهر) وذلك للعام الثالث على التوالي، وهو مسلسل يتناول تاريخ الأزهر الشريف العلمي والوطني منذ تأسيسه في عهد جوهر الصقلي وصولاً إلى الزمن المعاصر، وقد نال هذا المسلسل عددًا من الجوائز والتكريمات وشهادات التقدير.

ويُعرض المسلسل خلال شهر رمضان المبارك على شاشات التلفزيون المصري وشبكة قناة النهار، ويتناول تاريخ الأزهر في عهد دولة المماليك البرجيّة.