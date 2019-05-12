شكرا لقرائتكم خبر عن براءة رئيس وأمين جامعة دمنهور وبطلان حكم عزلهما وحبسهما والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت محكمة جنح مستأنف مركز دمنهور، برئاسة المستشار محمد عبدالقادر متولى، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد فخرى، وكريم محمود جاد القاضي، ببراءة الدكتور عبيد عبدالعاطي صالح، رئيس جامعة دمنهور، والسيدة عواطف عبدالمنعم، أمين عام جامعة دمنهور، وبطلان حكم محكمة أول درجة، في القضية رقم ١٦١٩٢ لسنة ٢٠١٨ جنح مستأنف بندر دمنهور والمقيدة برقم ٦٣٩٢ لسنة ٢٠١٨ جنح بندر دمنهور، في اتهامهما بالتأخر العمدى لعرض قرار ترقية الدكتورة فايزة محمود محمد، لدرجة أستاذ بكلية التجارة، ورفض الدعوى المدنية، وإلزام المدعية بالمصروفات المدنية ومبلغ 75 جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة.

وكانت محكمة جنح دمنهور، برئاسة المستشار محمود حجازي رئيس المحكمة، أصدرت حكمًا في شهر نوفمبر من العام الماضي لصالح المدعية ضد المدعى عليهم بعزلهما من الوظيفة والحكم بحبسهما شهرين مع الشغل، وكفالة ألف جنيه، لعدم تنفيذ القرار وتعويض مدني للمدعية قدرة 10 آلاف وواحد جنيه، و50 جنيها أتعاب محاماة، وهو الحكم الذي ألغته محكمة جنح مستأنف مركز دمنهور.