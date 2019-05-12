اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 لقرائه خدمة اعرف كل حاجة، والتى تضم أهم الأخبار على مدار اليوم الأحد، منها لقاء الرئيس السيسي الملك حمد بن عيسى.

قمة مصرية بحرينية فى القاهرة.. الرئيس السيسي يستقبل الملك حمد بن عيسى لتنمية العلاقات الوثيقة بين البلدين "تشريعية البرلمان" توافق على تعديل قانون مكافحة الإرهاب.. ويواجه استغلال العناصر الإرهابية للعقارات رئيس الوزراء: زيادة المكون المحلى بالصناعة مسألة حياة أو موت للحكومة 98.39 %‏ نسبة النجاح فى نتيجة امتحانات أبناء المصريين بالخارج.. والوزارة تنشر النتيجة Advertisements "جنايات القاهرة" تقتص من الإرهابيين بـ"أحداث كنيسة مارمينا" وتقضى بالإعدام شنقا لمتهمين وإدراج 3 على قوائم الإرهاب الإفتاء: لا مانع من تعجيل زكاة الفطر فى الأيام الأولى من رمضان

درجات الحرارة توالى ارتفاعها.. الأرصاد: أعلى من المعدل بـ5 درجات والعظمى بالقاهرة 38 درجة الثلاثاء مقتل 6 أشخاص فى هجوم مسلح على كنيسة كاثوليكية فى بوركينا فاسو "كريس هيوز" أحد مؤسسى فيس بوك يطالب بتقسيم عملاق التواصل الاجتماعى لـ 3 شركات محمد صلاح هداف الدورى الإنجليزى مشاركا مانى وأوباميانج ومان سيتى بطلا

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