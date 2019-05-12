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محافظة القاهرة تفتح باب التقدم لقائدى سيارات السيرفيس للعمل بالخطوط الداخلية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اللواء أحمد فؤاد، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أنه تم فتح باب التقدم أمام قائدى سيارات السرفيس من محافظتى القاهرة والقليوبية الراغبين بالعمل بالخطوط الداخلية بموقف حلوان

وأضاف نائب محافظ القاهرة أن ذلك يأتى للقضاء على المواقف العشوائية والتكدس المرورى وتيسيرا على المواطنين

وأشار فؤاد، إلى  أن مجلس إدارة مشروع النقل الجماعى للركاب " السرفيس"، وافق على طرح المحلات التجارية بمول المواردى بالسيدة زينب، وعددهم 7، وطرح المحلات الإدارية وعددهم 9 بالمول، والذين انتهت مدة التعاقد مع مستأجريهم وإدراجهم بالمزاد الذى يقام نهاية الشهر الجارى، وفتح الباب لتأجير المحلات الأخرى بأنشطة مختلفة

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