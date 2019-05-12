فريدة تطلب الخلع: "جوزي رفض يشتري لي شنطة بـ3000 جنيه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور العمروسي:

أقامت فريدة دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة تطلب الخلع من زوجها، مبررةً طلبها "جوزي رفض يشتري لي شنطة يد ثمنها 3 آلاف جنيه".

منذ عامين تزوجت "فريدة" 28 سنة، خريجة الجامعة الألمانية من "أحمد. خ" مهندس، زواجًا تقليديًا بحكم صداقته بشقيقها، ورزقا بطفل.

قالت فريدة في دعواها إن زوجها ميسور ماديًا وعندما تقدم للزواج منها وعدها بالعيش في مستوى أسرتها المادي، واستجاب لكل طلباتها خلال تجهيز عش الزوجية.

Advertisements

تشير الزوجة إلى رفض الزوج لطلباتها، ودائمًا ما يُحضر البديل الذي يراه، ويقنعها أن اختياره هو الأفضل لها تقول فريدة: "مرة طلبت أغير عربيتي، اشترى لي ماركة غير اللي طلبتها".

دبّت المشكلات بين الزوجين عدة مرات بينها طلبه ألا تشتري ملابس لطفلها "الطفل بيكبر بسرعة" ولن يستفيد بها، وعندما اعترضت قائلة " مش هسمحلك تقصر في حق ابني" لأن والدي يعمل سفيرًا ويشتري ملابس "ماركة" في جميع دول العالم.

دفع رفض المهندس أحمد شراء "شنطة يد" ثمنها 3 آلاف جنيه لزوجته إلى مغادرتها إلى منزل أسرتها، وأقامت دعوى خلع رقم 87 لسنة 2019 وما زالت الدعوى مستمرة.