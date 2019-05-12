بالفيديو. جهود شرطة التموين في ضبط جرائم الغش التجاري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أعد قطاع العلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية، فيديو يرصد جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، والتي أسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

جاء ذلك إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية.

تحررت المحاضر اللازمة لكل واقعة، وتولت النيابة التحقيق.