بالفيديو.. ضبط شخص انتحل صفة أستاذ جامعي بطنطا ويدير كيانًا تعليميًا وهميًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: أعد قطاع العلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية، فيديو يرصد لحظة ضبط كيان تعليمي بدون ترخيص في طنطا وضبط القائم عليه. أكدت معلومات وتحريات الإدارة قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان طنطا بالغربية، بإنشاء وإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة ثان طنطا وانتحاله لصفة عضو هيئة تدريس بإحدى الجامعات ومنح المتدربين شهادات منسوبة للكيانات التعليمية الحكومية "مزورة" فتم ضبطه. جاء ذلك في إطار مواصلة جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بطرق مختلفة والاستيلاء على أموالهم من خلال المراكز غير المرخصة التي تقوم بإيهام الراغبين في الحصول على دورات تدريبية وشهادات معتمدة على خلاف الحقيقة.

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