مصر | ننشر نص تحقيقات ضبط مسئول مخبز بلدي بالقاهرة

اعترف مدير مخبز بلدى بالأميرية، على استيلائه لأموال الدعم الحكومية، عن طريق تزوير بطاقات تموينية، وصرف مستحقاتها وبيعها للسوق السوداء، ذلك بعد أن ألقت مباحث شرطة التموين بالقاهرة القبض عليه.

وأضاف المتهم أنه كان يقوم بصرف المستحقات اليومية، للعديد من البطاقات التموينية واجبة الصرف لزويها، وبيع الحصص المقرره لهم، فى السوق السوداء، بضعف ثمنها، مستغلآ بذلك عدم توافد أصحاب البطاقات عليه، موضحآ أنه إعتاد صرف تلك البطاقات.

وتعود الواقعة عندما تمكن ضباط مباحث التموين من ضبط مدير مسئول عن مخبز بلدى، بدائرة قسم شرطة الأميرية، لتلاعبه وإختراقه نظام تشغيل منظومة الخبز، بإثبات عمليات صرف خبز وهمية، وبصفة يومية وتصرفه فى كميات من الدقيق البلدى المخصص لإنتاج الخبز البلدى المدعم ببيعها فى السوق السوداء، وإستيلائه على أموال الدعم بمبلغ وقدره "مليون و488 ألف جنيها"، وفقاً لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية، كما أكدت اللجنة أن المبالغ المستولى عليها تحصل عليها مقابل إنتاج، وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعلياً وتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.