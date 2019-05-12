مصر | القبض على المتهمين بتعذيب طفل بمنطقة الوايلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القبض على المتهمين بتعذيب طفل بمنطقة الوايلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

القت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على المتهمين بتعذيب طفل من ذوى الأحتياجات الخاصة بمنطقة الوايلى، وتحرر محضر بالواقعة، وتم إخطار اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة.

وتعود الواقعة عندما تلقت مباحث قسم الوايلى، بلاغا من ا. د يفيد باختفاء نجلة محمود ، من ذوى الأحتياجات الخاتصة والعثور عليه مقيد وعلي جسده أثار تعذيب وقال الأب فى بلاغة بانه اصطحب نجله لصلاة التراويح بالمسجد وفجاءه اختفي نجله وبعد يوم من البحث عنه اتصل به أحد من الجيران وأخبره بأن نجله عثر عليه مقيد وعلي جسده أثار ضرب وتعذيب باماكن حساسة ولأن نجله لا يستطيع التحدث لم يعلم منه عما حدث له وبعمل التحريات دلت على قيام٣سائقين بضربة اعتقادا منهم بمحاولتة سرقة محتويات إحدى السيارات.

وبمناقشة المتهمين أعترفوا بإرتكابهم الحادث وأنهم قاموا بذلك من أجل تهديد والد الطفل لطلب فدية مالية قدرها 500 الف جنيهآ، وأعترفوا بعدم وجود خلافات بينهم وبين والد الطفل، وأنهم قاموا بفعل ذلك من أجل حاجتهم إلى المال.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.