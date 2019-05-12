مصر | استعادة حركة المرور بطريق الفيوم الصحراوي بعد انقلاب سيارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استعادة حركة المرور بطريق الفيوم الصحراوي بعد انقلاب سيارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عادت حركة المرور إلى طريق الفيوم الصحراوى بعد إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره لطريق الفيوم الصحراوى، مما أدى إلى توقف حركة المرور، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصاب إلى المستشفى.

وتعود الواقعة عندم تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بطريق الفيوم الصحراوى بوقوع حادث مرورى، على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.