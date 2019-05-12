مصر | سيولة مرورية وكثافات محدودة بالطرق السريعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيولة مرورية وكثافات محدودة بالطرق السريعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشهد الحالة المرورية مساء السبت، سيولة مرورية بشوارع ومحاور وميادين محافظتي القاهرة والجيزة، خاصة بعد إفطار الصائمين ، في ظل انتشار الخدمات المرورية لتنظيم حركة مرور السيارات.

ويشهد أعلى كوبرى 15 مايو سيولة فى حركة المرور للمتجه إلى ميدان سفنكس والعكس ومن شارع جامعة الدول وصولا إلى وسط البلد بسبب التجمع المدرسي.

وتسارعت الحركة أعلى كوبري 6 أكتوبر للمتجه إلى مناطق مدينة نصر وفي الاتجاه العكسي إلى وسط البلد، وظهرت سيولة متحركة في نفق الأزهر للمتجه إلى شارع صلاح سالم وشوارع وسط العاصمة، وصولاً إلى كورنيش النيل للمتجهين من المعادي إلى مناطق جنوب وغرب القاهرة، كثافات مرورية متوسطة.

وظهرت أيضآ سيولة متوسطة أعلى الدائرى للمتجه من مناطق التجمع الخامس وفي طريقه للبساتين وزهراء المعادي، وظهرت بعض الكثافات أعلى طريق الأوتوستراد للقادم من مناطق حلوان إلى المعادي والمقطم، وكثافات مرورية محدودة للمتجه إلى شارعي عباس العقاد.