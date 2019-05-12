مصر | هارب من 5 أحكام إعدام و521 سنة سجن.. الأمن العام ينهي أسطورة سالم الواط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هارب من 5 أحكام إعدام و521 سنة سجن.. الأمن العام ينهي أسطورة سالم الواط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

"سالم الواط" اسم كبير لمع في عالم الإجرام بنطاق محافظة شمال سيناء، لكنه لم يكتفي بذلك، بل قرر التوسع في نشاطه في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وزراعة البانجو، أجهزة الامن وجهت ضده حملات عدة قضت خلال إحداها على قلعته في سيناء.

ومع تضيق الخناق الأمني قرر مغادرة منطقة "مغارة الحسنة" والإقامة في منطقة السحر والجمال، متخذا منها مكانا لترويج نشاطه في تجارة الهيروين والأسلحة النارية حتى ذاع صيته في عالم الإجرام، وأصبح مقصد كل باحث عن الممنوعات، لم يكتفى بذلك قاد مجموعة من العصابات في ارتكاب جرائم خطف المواطنين والمركبات ومساومة أصحابها مقابل إعادتها.

اتسم بالشراسة والذكاء الشديد في عالم الإجرام والقدرة على الفرار من الملاحقات الأمنية، حتى جاءت ساعة الحسم بقيادة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية؛ وبدوره شكل مجموعات العمل التي تكونت من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وإدارات البحث الجنائي بأمن الشرقية والإسماعيلية والقليوبية مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن وقطاع الأمن المركزي، وبرئاسة مفتشى قطاع الأمن العام، وضعوا الخطة وانطلقوا يبحثون عنه في كل مكان حتى يتمكنوا من اقتلاع جذور الجريمة التي يتزعمها "سالم الواط" أحد العناصر شديدة الخطورة المطلوب ضبطها، إلى أن نجحت الأجهزة الأمنية في تحديد مكان اختبائه.

انطلقت القوات للمكان المحدد وحال وصولهم فتح المتهم النيران صوبهم فبادلوه إطلاق الأعيرة النارية، واستقل دراجته البخارية محاولا الهرب الى أن القوات قامت بمطاردته وسط تبادل لإطلاق النيران حتى لقى مصرعه، واخترقت احدى الطلقات تنك البنزين مما أسفر عن اشتعال الدراجة البخارية ومبالغ مالية كبيرة كانت بحوزته.

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وبفحص الجثة عثر بحوزته على بندقيتين آليتين احترقت إحداهما وبخزينة الأخرى 5 طلقات" وعدد من الخزن وفوارغ لطلقات مختلفة الأعيرة محترقة، طبنجة ماركة يرجن روسي الصنع و2 خزينة محترقة من ذات العيار، كما عثر على كمية محترقة من مخدر الهيروين، فرش حشيش ونظارة رؤية ليلية وهاتف محمول، مبلغ مالي قدره "34 ألف جنيه" التهمت النيران جزءا منه.

جهود مجموعة العمل المُشكلة برئاسة قطاع الأمن العام، توصلت إلى أن الجثة للمأذون بضبطه الشقي خطر "سالم محمد حسين سالم سويلم"، وشهرته تنوعت ما بين "سالم الواط"، و"أحمد"، 27 سنة، عاطل، مُقيم المغارة الحسنة بشمال سيناء .

وبإجراء تحليل الحامض النووي"DNA"، تطابقت عينة من الجثة مع عينة تم الحصول عليها من والدته "فاطمة.ع"،55 سنة، ربة منزل، مُقيمة المغارة الحسنة بشمال سيناء"، وكشف السجل الجنائي للعنصر المذكور مطلوب التنفيذ عليه في 27 حكم جنائي تنوعت ما بين "5 إعدام، 20 مؤبد، 11 سنة، 10 سنوات" في قضايا "قتل، مقاومة سلطات، حيازة أسلحة نارية وذخائر، مخدرات خطف، سرقة بالإكراه، شروع في قتل" .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة العامة التحقيقات، ويشار إلى أن جهود الحملات الأمنية المتتالية على منطقة السحر والجمال قد أسفرت خلال الأشهر الأخيرة عن ضبط 199 عنصراً إجرامياً ضُبط بحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة، فيما لقي 7 من العناصر الإجرامية مصرعهم خلال تبادل إطلاق النيران مع القوات .