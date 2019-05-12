أخبار مصر | مصر تدين الهجوم الإرهابي على كنيسة في بوركينافاسو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر تدين الهجوم الإرهابي على كنيسة في بوركينافاسو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدانت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم، الهجوم المُسلح الإرهابي الذي استهدف كنيسة في بلدة دابلو بشمال بوركينافاسو، مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة أخرين.

وأعربت مصر عن خالص التعازي لأسر الضحايا، متمنيةً سرعة الشفاء للمصابين، ومؤكدةً على وقوفها حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب بوركينافاسو الشقيق.

كما أكدت مصر على أن هذه الأعمال الوحشية الخسيسة التي تستهدف الأبرياء ودور العبادة لن تنجح في تحقيق مآربها، مشيرةً إلى ثقتها في تجاوز بوركينافاسو الشقيقة لتلك المحنة.