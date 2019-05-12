أخبار مصر | الرئاسة: زيارة ملك البحرين لمصر لبحث سبل تعزيز العمل العربي المشترك (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئاسة: زيارة ملك البحرين لمصر لبحث سبل تعزيز العمل العربي المشترك (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

"استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.

وصرح السفير بسام راضي، أن زيارة ضيف مصر الكريم عاهل مملكة البحرين، تأتى في إطار اللقاءات الثنائية التي تجمع الرئيس مع أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى، بهدف التشاور والتنسيق بشأن تعزيز علاقات التعاون الثنائي مع البحرين في جميع المجالات، خاصة في ظل ما يجمع القيادتين والشعبين المصري والبحريني من روابط أخوة ومودة، وكذلك لبحث سبل تعزيز العمل العربي المشترك في ضوء التحديات التي تواجهها الأمة في الوقت الحالي والتصدي لمحاولات التدخل في الشئون الداخلية للدول العربية، فضلاً عن استعراض أخر مستجدات عدد من الملفات الإقليمية التي تحظي باهتمام البلدين”.