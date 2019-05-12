أخبار مصر | الصحة: إطلاق قوافل طبية مجانية بـ 21 محافظة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصحة: إطلاق قوافل طبية مجانية بـ 21 محافظة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إطلاق عدد من القوافل الطبية المجانية في الفترة من يوم 11 وحتى يوم 20 مايو الحالي بـ21 محافظة هي القليوبية، وبني سويف، والإسكندرية، وكفر الشيخ، والفيوم، والقاهرة، والدقهلية، وبورسعيد، والبحيرة، والوادي الجديد، وشمال سيناء، وأسوان، والجيزة، وأسيوط، ومطروح، والمنوفية، ودمياط، والشرقية، والبحر الأحمر، والأقصر، والمنيا، وتأتي هذه القوافل في إطار الاهتمام بالمناطق والقرى الأكثر فقرًا والمحرومة من الخدمات الطبية.

وبحسب البيان الذي صدر اليوم، مدة عمل القافلة تستمر ليومين، مشيرًا البيان إلى أنه تم تنفيذ أول 5 قوافل طبية أمس في مناطق الصفرا مركز الخانكة محافظة القليوبية، وكوم أدريجة مركز الواسطى محافظة بني سويف، ووحدة الجلاء مركز العامرية محافظة الإسكندرية، وخالد بن الوليد (83) مركز الحامول محافظة كفر الشيخ، وبركة مركز يوسف الصديق محافظة الفيوم، كما سيتم إطلاق قافلة طبية أخرى اليوم بمنطقة البساتين مركز شباب عزبة النصر محافظة القاهرة.

ولفت إلى أنه سيتم إطلاق 5 قوافل طبية يومي 13 و14 مايو الحالي بمناطق قرية فودة مركز المنصورة محافظة الدقهلية، وقرية المناصرة مركز غرب بورسعيد، وحفص مركز دمنهور محافظة البحيرة، والنهضة مركز الفرافرة محافظة الوادي الجديد، والقسيمة مركز الحسنة محافظة شمال سيناء، بالإضافة إلى إطلاق 3 قوافل طبية أخرى في مناطق عزبة النهضة محافظة أسوان، وذات الكوم منطقة منشأة القناطر محافظة الجيزة، وبني طالب مركز الفتح محافظة أسيوط، وذلك في يومي 14 و15 من الشهر الجاري.