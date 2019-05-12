أخبار مصر | الصحة: تقديم الخدمة الطبية بالمجان لـ43 ألف مواطن من خلال القوافل في 10 أيام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصحة: تقديم الخدمة الطبية بالمجان لـ43 ألف مواطن من خلال القوافل في 10 أيام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن الكشف الطبي وتقديم العلاج بالمجان لـ43 ألف و456 مواطنًا من خلال 35 قافلة طبية تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال الفترة من 1 وحتى 10 مايو الحالي.

وأوضحت الوزارة، أن تلك القوافل، تأتي ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.