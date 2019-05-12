أخبار مصر | إفطار جماعي يتسبب في تحويل مدير مستشفى البدرشين للتحقيق.. ووكيل الصحة يتجاهل (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إفطار جماعي يتسبب في تحويل مدير مستشفى البدرشين للتحقيق.. ووكيل الصحة يتجاهل (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمد فاروق، منسق حملة بنفكر لبكرة، إن الدكتور محمود فريد، مدير مستشفي البدرشين، استجاب لنداء الرئيس عبدالفتاح السيسي وقام بتفعيل المشاركة المجتمعية والتواجد مع عائلات البدرشين، كم قام بالتعاون مع حملة "بنفكر لبكرة" وعدد من رجال الأعمال المحبين لوطنهم الذين قاموا بإحداث تطويرات وتجديدات داخل مستشفى البدرشين.

وأضاف فاروق، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"،: إيمانًا بالدور الوطني لكل من شارك في هذا التطوير وعلى رأسهم "بنفكر لبكرة"، وفي استجابة سريعة من مدير المستشفى وفريق العمل، قام الدكتور محمود فريد، بالموافقة علي الدعوة من جمعية "نسايم الخير" للأعمال الخيرية، لإقامة حفل إفطار جماعي داخل المستشفي.

وأشار فاروق، إلى أن هذا الإفطار يحدث لأول مره فى تاريخ مستشفى البدرشين، وذلك لرفع الروح المعنوية للأطباء وهيئة التمريض وفريق العمل، حتي يتم التواصل المجتمعي الحقيقي ويري الجميع ثمرة المشاركة المجتمعية.

وأستطرد منسق حملة بنفكر لبكرة، قامت الدكتور هناء سرور، وكيل وزارة الصحة بالجيزة، بتحويل الدكتور محمود فريد مدير المستشفى للتحقيق، على غرار الإفطار الجماعي، بدلًا من توجيه الشكر له وفريق العمل بالمستشفي.

وأستننكر منسق حملة بنفكر لبكرة، تحويل مدير المستشفى للتحقيق، قائلًا: "لابد من محاسبة المقصرين والمرتشين، وليس من يعمل بجدية وإتقان وتفاني لخدمة الوطن".

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ومن جانبه قال الدكتور محمود فريد، مدير مستشفى البدرشين، إن جمعية "نسايم الخير"، وهي جمعية خيرية، تواصلت معه لتجهيز إفطار جماعي للعاملين بالمستشفى بحضور رئيس مجلس المدينة وهو الرئيس المباشر لمستشفي البدرشين، ورحب مدير المستشفي بحضوره لإعطاء حفل الإفطار غطاء رسمي.

وأضاف مدير مستشفى البدرشين، فى تصريح خاص لـ "الخليج 365"، فوجئنا بحضور رجل الأعمال شريف عناني، عضو مجلس الشعب السابق، حفل الإفطار وعند مروره بالمستشفى أشاد بوجود فريق طبى كامل كلًا داخل قسمه، كما قام بعرض مساعدته المتمثلة فى سد جزء من مستلزمات وأدوات الرعاية الصحية داخل المستشفى، مما أثار غضب الدكتورة هناء سرور، وكيل وزارة الصحة بالجيزة، عند علمها، وعلى إثره قامت بتحويل الدكتور محمود فريد مدير المستشفى للتحقيق.

وأكد مدير المستشفى، أنه لرفع الحرج عن وكيل الوزارة قام بتقديم اعتذار عن منصبه كقائم بأعمال مدير المستشفى بعد انتدابه مديرًا لها منذ ثلاثة أشهر لتنتهى فترة انتدابه 18 مايو الحالي، مشيرًا إلى أن المديرية قبلت الاعتذار وسيتحدد فى الأيام القليلة المقبلة عقد اجتماع لتعيين مدير جديد للمستشفى.

ومن جانبها حاولت "الخليج 365" التواصل مع الدكتورة هناء سرور وكيل وزارة الصحة بالجيزة، للتعليق على الواقعة، ولكنها لم تستجيب.