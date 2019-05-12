شكرا لقرائتكم خبر عن انقلاب سيارة ترحيلات على «زراعي بني سويف» قبل الحكم على 9 مساجين (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انقلبت سيارة ترحيلات على الطريق الزراعي، بني سويف القاهرة، عقب صلاة المغرب، الأحد، ما أدى إلى إصابة 3 من رجال الشرطة و9 مساجين.

وتلقى اللواء أشرف عز العرب، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مستشفى بني سويف الجامعي، باستقبال الضحايا المُصابين بارتجاج وإصابات طفيفة أخرى.

وأكدت تحريات البحث الجنائي، أن المساجين لم يهرب منهم أحد، وأن الحادث نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد سائق سيارة الترحيلات، إذ كانت السيارة في طريقها للسجون العمومية، لتنفيذ الأحكام على المساجين التسعة.