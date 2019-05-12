شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مصنع منتجات ألبان بدون ترخيص وإعدام نصف طن جبن فاسد في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شنّت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، برئاسة الدكتور هشام مسعود، وكيل الوزارة، حملات مكثفة لمطاردة مصانع بير السلم، حرصًا على صحة المواطنين بالمحافظة.

وضبط القائمون على إدارة مراقبة الأغذية، في حملة مفاجئة على إحدى مصانع بير السلم لمنتجات الألبان، بقرية البرنس الصغرى، ٦٠٠ كيلو جرام مواد غذائية معدة للتصنيع، عبارة عن ٣٠ شيكارة بروتين مستخلص من شرش الجبنة الرومي، زنة كل شيكارة ٢٠ كيلو جرام.

كما تم إعدام ٥٣٠ كيلو جرام جبن، عبارة عن ٢٤ صفيحة جبنة أبيض طري زنة الصفيحة ٢٠ كيلو جرام، ٥ أقراص جبنة رومي زنة القرص ١٠ كيلو جرام، إذ تبيّن أن المصنع يعمل بدون ترخيص وغير مستوف للاشتراطات الصحية، وقامت الحملة بتحرير المحاضر اللازمة، ومخاطبة الجهات المختصة لغلق المصنع لمخالفة القوانين.

من جانبه أوضح الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن حملات مراقبة الأغذية على المنشآت الغذائية تأتي لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين بمحافظة الشرقية.