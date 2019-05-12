شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة: زيارة ملك البحرين لمصر لبحث تعزيز العمل العربى المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن زيارة ضيف مصر الكريم عاهل مملكة البحرين، تأتى في إطار اللقاءات الثنائية التي تجمع الرئيس مع أخيه الملك حمد بن عيسى، بهدف التشاور والتنسيق بشأن تعزيز علاقات التعاون الثنائي مع البحرين في جميع المجالات، خاصة في ظل ما يجمع القيادتين والشعبين المصري والبحريني من روابط أخوة ومودة.

وأضاف أن الزيارة تأتى كذلك لبحث سبل تعزيز العمل العربي المشترك في ضوء التحديات التي تواجهها الأمة في الوقت الحالي والتصدي لمحاولات التدخل في الشئون الداخلية للدول العربية، فضلاً عن استعراض أخر مستجدات عدد من الملفات الإقليمية التي تحظي باهتمام البلدين.

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