لطلاب أولى ثانوى.. 10 خطوات للدخول على منصة الامتحان الإلكترونى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لطلاب أولى ثانوى، تعرفوا على طريقة تسجيل الدخول على منصة الامتحان وكيفية حل الأسئلة على منصة الامتحان، فى 10 خطوات. 1ـ تسجيل الدخول من على جهاز التابلت. 2ـ يقوم الطالب بفتح منصة الامتحان. 3ـ يكتب الطالب اسم المستخدم وكلمة المرور. 4ـ يكتب الطالب كود الامتحان الذى يمنحه له المراقب فى اللجنة. 5ـ كود الامتحان مكون من 9 أرقام. Advertisements 6ـ الضغط على أيقونة بدء التسجيل للدخول على الامتحان. 7ـ بعد الدخول على أيقونة الامتحان سوف يتم البدء فى تحميل الأسئلة. 8ـ يظهر المؤشر الزمنى الوقت المتبقى لانتهاء الامتحان . 9ـ يوجد 3 أنواع من الأسئلة المختلفة فى الامتحان "اختيار من متعدد والأسئلة المقالية وأسئلة تحتاج إلى استخدام لوحة المفاتيح". 10ـ بعد انتهاء الامتحان يمكن للطالب الضغط على أيقونة المراجعة لإظهار جميع أرقام الأسئلة لمشاهد الأسئلة التى تم الإجابة عليها.

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