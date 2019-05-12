شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندي: «الإخوان» باعوا الوطن والدين من أجل صديقهم الإسرائيلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن جماعة الإخوان الإرهابية، تزايد على علماء المسلمين، بنشر أخبارا كاذبة عن وجود حالة من التطبيع مع الكيان الإسرائيلى.
وتابع الجندى، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم، الأحد: «الإخوان دول هم اللى باعوا الدين والوطن، ولهم صديقهم الوفى الإسرائيلى اللى كان بيحيه رئيس الإخوان محمد مرسى».
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